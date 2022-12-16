سفارة الإمارات في ليما تنصح المواطنين المتواجدين في بيرو بأخذ الحيطة والحذر

المصدر: البيان

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نصحت سفارة الإمارات في ليما المواطنين المتواجدين في بيرو بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: نظراً للأوضاع الراهنة، تنصح السفارة المواطنين المتواجدين في بيرو بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات.نؤكد على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات البيروفية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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