طقس الإمارات غداً .. غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48الثاني عند الساعة 18:04 الجزر الأول عند الساعة 13:07 عند الساعة 01:20.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:10الثاني عند الساعة 04:19 . الجزر الاول عند الساعة 11:08الجزر الثاني عند الساعة 21:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 80 30

دبي 28 20 70 35

الشارقة 27 16 75 35

عجمان 28 19 80 40

أم القيوين 27 15 85 40

رأس الخيمة 28 14 80 35

الفجيرة 28 20 70 35

العـين 27 17 65 30

ليوا 28 16 90 45

الرويس 25 17 80 40

السلع 25 16 85 40

دلـمـا 25 21 80 45

طنب الكبرى 25 21 80 50

طنب الصغرى 25 21 80 50

أبو موسى 25 21 80 50



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