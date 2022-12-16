حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقال سموه في برقيته: "خالص التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بمواصلة مسيرة الازدهار والتميز إلى أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 للمملكة ..علاقاتنا الأخوية متينة، وروابطنا الثنائية راسخة، مستمدة من التاريخ المشترك، تجمعنا الرؤى والتطلعات لصناعة مستقبل مزدهر لبلدينا ..خالص تمنياتي لجلالتكم بدوام الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها بدوام التقدم والرفعة والازدهار".

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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