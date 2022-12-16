محمد بن زايد: نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، متمنياً سموه للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار.

وقال سموه "نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم.. نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد بعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

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