سيف بن زايد: رعاية محمد بن زايد وراء تميز كلية خليفة الجوية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات حفل تخريج الدورة الثانية والخمسين، ودورة الإناث الثانية عشرة، من المرشحين الطيارين، في كلية خليفة بن زايد الجوية، وضمت هذه الدورة مرشحين من عدد من الدول الشقيقة.

حضر الحفل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من المسؤولين وكبار ضباط وزارة الدفاع والشرطة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأهالي الخريجين.

وقال سموه عبر«تويتر»: «سعدت بحضور حفل تخريج الدورة 52 من المرشحين الطيارين والدورة 12 إناث، في كلية خليفة بن زايد الجوية بالعين، وأبارك للخريجين وذويهم متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن وتجسيد طموحات القيادة الرشيدة بما اكتسبوه من مهارات علمية وعسكرية، لحماية المنجزات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا».

وسلم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الجوائز إلى أوائل الخريجين، مقدماً سموه التهاني والتبريكات لهم على جهدهم وتفوقهم، وحاثاً إياهم على الاستفادة من العلوم والمهارات التي تلقوها في سبيل تعزيز منجزات الوطن والدفاع عنه وأداء مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكداً سموه أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لكلية خليفة بن زايد الجوية، هي الداعم الأكبر لتميّز هذا الصرح الأكاديمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز