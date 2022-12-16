المنصوري والنيادي ينهيان تدريباتهما بوكالة الفضاء الأوروبية

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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أنهى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، تدريباتهما المتقدمة في مركز رواد الفضاء الأوروبي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وذلك برفقة زملائهما في طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، فيما اختصت هذه التدريبات بالتعرف على القسم الأوروبي في محطة الفضاء الدولية، والحصول على رخصة «اختصاصي» بهذا القسم، بالإضافة إلى التدريب على التجارب العلمية والحمولة التي ستكون خلال البعثة 69 للقسم الأوروبي.

ونفذ الرائدان العديد من التدريبات خلال الشهور الماضية وذلك في إطار استعداداتهما لمهمات طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية تبلغ مدتها 6 أشهر، والتي تم اختيار النيادي لتنفيذ هذه المهمة التاريخية، ومن بين هذه التدريبات، تنفيذهما أخيراً أسبوعاً تدريبياً أيضاً في وكالة أبحاث الفضاء اليابانية «جاكسا»، وذلك برفقة طاقم «سبيس إكس كرو 6»، بالإضافة لتدريبات أخرى تم إجراؤها مع فريق المهمة داخل نموذج مركبة «دراجون» الفضائية في كاليفورنيا، حيث تطرقت التدريبات لمحاكاة الإطلاق والهبوط في مركبة «سبيس إكس»، بواسطة ذراع خاصة في مختبر الطرد المركزي، التابع لسلاح الجو الأمريكي، والتي يتم خلالها محاكاة عملية الإطلاق والهبوط في مركبة «دراجون».

ويواصل الرائدان التدريبات المتنوعة في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، ومن بينها كيفية تشغيل مركبة «سبيس إكس كرو 6»، ويتم إجراء التدريبات في المركز التابع لوكالة ناسا، كونه أحد أكبر المراكز المتقدمة في العالم، ويتم فيه التدريب على رحلات الفضاء البشرية والبحوث والتحكم في رحلات الفضاء، ويتم تدريب الطواقم على القيام بمهام في المدار المنخفض، وذلك بواسطة نظام مشروع المحاكاة التماثلية لأبحاث الاستكشاف البشري.

مهمة تاريخية

ومن خلال هذه المهمة ستكون الإمارات من بين 11 دولة استطاعت إرسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتم التخطيط لمهمة «سبيس إكس كرو 6» لتكون سادس رحلة طيران مأهولة بالطاقم التجاري تابعة لناسا لمركبة فضائية «كرو دراجون»، حيث من المقرر إطلاق المهمة في فبراير 2023، وستنقل المهمة إلى جانب سلطان النيادي 3 من أفراد الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية هم رواد الفضاء، ويليام هوبيرغ ربان المركبة، وأندري فيدياييف اختصاصي البعثة، وستيفن بوين قائد المهمة.

ويستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لرحلته المقبلة ضمن مهمة «سبيس إكس كرو 6» التي سيخوضها في فبراير 2023، ويقضي خلالها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيقوم بإجراء تجارب علمية متقدمة عدة على متن المحطة، وسينطلق سلطان من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وذلك ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» و«سبيس إكس كرو 6»، فيما من المقرر أن ينفذ النيادي خلال رحلته المقبلة، مهمات سيتم إجراؤها لأول مرة والتي سيتم تسجيلها باسم الإمارات، فيما ستشمل المهام المجدولة والتي سينفذها أيضاً عمليات للسير بالفضاء، كما سيتم إجراء 25 تجربة علمية خلال المهمة.

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