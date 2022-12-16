%77 انخفاض معدل البلاغات الجنائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت المؤشرات الاستراتيجية لقطاع مراكز الشرطة، أرقاماً متميزة خلال العام الجاري، حيث أظهر المؤشر الجنائي، انخفاضاً في معدل البلاغات الجنائية بنسبة 77 % لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن القيادة العامة لشرطة دبي تزخر بمورد بشري ريادي، وتفخر بوجود قادة متميزين لمراكز الشرطة، استطاعوا بأدائهم إثبات أنهم على مستوى عالٍ من الكفاءة والاقتدار في تعزيز الأمن والأمان، عبر تطبيق الخطط الأمنية بحرفية عالية، وتواصلهم وقربهم الدائم من المجتمع، ودورهم المحوري في تحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

وشدد معالي عبد الله خليفة المري على أهمية خروج مراكز الشرطة بمشاريع ومقترحات تطويرية دائمة ومستمرة، بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن مراكز الشرطة استطاعت توحيد جهودها، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والمتمثلة في «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات»، فضلاً عن السعي لتعزيز العلاقة مع مختلف الشركاء الداخليين والخارجيين، وتطوير منظومة العمل، بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لقطاع المراكز، خلال الاجتماع، الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

واستعرض العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، المؤشرات الاستراتيجية لقطاع مراكز الشرطة، والتي تضمنت 9 محاور رئيسية، من ضمنها المؤشر الجنائي، الذي أظهر انخفاضاً في معدل البلاغات الجنائية بنسبة 77 % لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وارتفاعاً في معدل الكشف عن الجريمة والحد منها، فيما أظهر المؤشر المروري انخفاضاً في معدل حوادث الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان.

وأوضح الحمراني أن قطاع مراكز الشرطة حقق ارتفاعاً في نسبة تحسين الأداء، والتي بلغت 5.4 %، بينما بلغت نسبة السعادة الوظيفية في استطلاع الرأي 97.5 %، وبلغت نسبة تحفيز الموظفين 100 %، فيما ارتفع معدل المشاركات في الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن ارتفاع نسبة معدل سعادة المتعاملين ونتائج مسوحات المتسوق السري. بدوره، استعرض المقدم عبد المحسن عبد القدوس العبيدلي، مدير إدارة الاستجابة الأمنية في الإدارة العامة للعمليات، مؤشرات قطاع مراكز الشرطة المرتبطة بالقطاعات الأخرى، ومن ضمنها مؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة، الذي حقق دقيقتين و34 ثانية في العام الماضي، ومؤشر الوجود الأمني للدوريات في مناطق الاختصاص، الذي بلغ 96.5 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز