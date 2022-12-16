بحـث تعزيـز العلاقات الصحية بين الإمارات والبحرين

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال لقائه الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في مملكة البحرين الشقيقة تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الصحي وفرص التعاون المشترك في إطار العلاقات الأخوية التاريخية بما يحقق الأهداف المشتركة التي تجمع البلدين في مختلف الصعد.

تناول اللقاء - الذي عقد في مقر الوزارة بدبي بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع - عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز مختلف أوجه التعاون في المجالات الصحية بما يتلاءم مع سياسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهمية التنسيق لمواكبة الاتجاهات الحديثة في المجالات الصحية.

وأكد معالي العويس على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين على مستوى القيادات والشعبين الشقيقين وأهمية التعاون المستمر على كافة المستويات.

حرص

وأشار معاليه إلى حرص الإمارات على تعزيز الشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال توطيد العلاقات وتوثيق التكامل والعمل على تحقيق الرفاهية الصحية لتلبية التطلعات المشتركة للمجتمعات نحو التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة والتصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية.

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