رؤية محمد بن راشد ترتقي بجودة حياة المواطنين في دبي

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تترجم الرؤية الجديدة لتخطيط وتصميم وتطوير الأحياء السكنية النموذجية - التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وضمن أعمال اللجنة - أن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل عالمياً، من خلال تعزيز جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق رفاهيتهم، وتوفير نمط حياة صحي لهم، وترسيخ الروابط المجتمعية بينهم.

وتستهدف خطة تطوير الأحياء النموذجية للمواطنين في إمارة دبي، خلال المرحلة المقبلة، رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتوفير فرص اقتصادية لأبنائها، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري على المدى الطويل لكافة المواطنين وأسرهم.

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