مجلس دبي للإعلام يستعرض أعمال المجلسين الاستشاريين للنشر وصناعة المحتوى

المصدر: البيان

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استعرض سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعمال المجلسين الاستشاريين للنشر وصناعة المحتوى اللذين تأسسا بهدف مراجعة وتطوير استراتيجيات العمل ضمن مختلف قطاعات مؤسسة دبي للإعلام، سعياً للارتقاء بقدرات مختلف المنصات.

وأكد سموه أهمية دور كل من المجلس الاستشاري لصناعة المحتوى والمجلس الاستشاري للنشر، في تقديم المقترحات والأفكار في ضوء دراسة موضوعية لقدرات إعلام دبي، بما يساعد على الوقوف بدقة على مناطق التطوير ووضع التصورات اللازمة للتطوير.

من جهتها، قالت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام: «لدينا مستهدفات واضحة تم صياغتها في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير جميع القطاعات الإعلامية ورفع كفاءتها، وصولاً إلى تحويل دبي إلى مركز رئيسي لصناعة المحتوى في المنطقة والعالم في ضوء ما تمتلكه من عناصر ومقومات».

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