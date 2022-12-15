الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر. ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:49ن والمد الثاني عند الساعة 07:48، والجزر الأول عند الساعة 11:41، والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:44، والمد الثاني عند الساعة 03:33، والجزر الأول عند الساعة 09:51، والجزر الثاني عند الساعة 20:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 80 30

دبي 28 20 70 35

الشارقة 27 18 75 30

عجمان 29 20 70 45

أم القيوين 27 17 70 35

رأس الخيمة 29 16 80 30

الفجيرة 27 22 70 40

العـين 28 17 65 25

ليوا 28 15 85 30

الرويس 28 15 80 35

السلع 27 16 85 40

دلـمـا 26 19 75 45

طنب الكبرى 26 21 80 55

طنب الصغرى 26 21 80 55

أبو موسى 26 21 80 55.

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