طرق دبي تحصل على 3 شهادات اعتراف عالمية

المصدر: البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على ثلاث شهادات اعتراف بالريادة العالمية والتميز من منظمتين مرموقتين على المستوى الدولي، وهما: الاتحاد العالمي للموصلات العامة "UITP"، وهيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية (ERTICO)، وذلك عن ثلاث ممارسات رائدة، هي: "الميل الأول والأخير" و"نظام مرقاب" و"مركز الأنظمة المرورية الذكية".

ونالت "مشاريع ومبادرات استراتيجية الميل الأول والأخير"، الاعتماد الدولي والتميز عالمياً من الـ UITP من خلال تنوع وسائل النقل الجماعي والمرن وتنوع الخدمات، في حين حصل "نظام مرقاب" على الشهادة العالمية للابتكار في استخدام التقنيات واعتباره الأكثر كفاءة في دعم قطاع النقل والأفضل في دعم المشغلين ومزودي الخدمات، وكانت شهادة الاعتراف الثالثة من الـ ERTICO لمشروع تطوير وتوسعة الأنظمة المرورية الذكية (ITS 2020) كونه يعد عنصراً رئيساً في تحقيق توجهات حكومة دبي في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وتسلم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، شهادات الاعتراف الثلاث من المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، والسيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والمهندس حسين البنا المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، والسيدة فاطمة المندوس مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعدد من مديري الإدارات.

وهنأ معاليه فرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، معرباً عن اعتزازه بالشهادات الثلاث والتي تضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها الهيئة في وضع الحلول الابتكارية في تقديم الخدمات وتوفير البنية التحتية الداعمة لتسهيل حركة التنقل في دبي.

وأكدت إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن هذه الإنجازات تأتي لدعم رؤية الهيئة في تحقيق "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام،" وتماشياً مع أهدافها الاستراتيجية في ترسيخ ثقافة الريادة وتعزيز التنافسية العالمية في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تقدمها الهيئة بهدف المساهمة في تحقيق الريادة العالمية.

الميل الأول والأخير

وحظيت مشاريع ومبادرات استراتيجية الميل الأول والأخير بشهادة الاعتراف بالريادة والتميز عالمياً من خلال تنوع وسائل النقل الجماعي والمرن وتنوع مقدمي الخدمات من خلال الشركات العالمية والشركات المحلية الناشئة مما يدعم المحور الاقتصادي والابتكاري على المستوى المحلي.

وتُعَرّفُ مبادرة (الميل الأول والأخير) على أنها الجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي، وتنقسم إلى قسمين، جماعية وفردية، ومن أهمها، وسائل التنقل حسب الطلب، ومركبات الأجرة والليموزين، ومركبات التأجير الذكي، والمشاركة في رحلات المركبات الخاصة والعامة، ضمن نطاق الميل الأول والأخير، إضافة إلى أجهزة التنقل الفردية الآلية مثل (السكوتر والدراجات الكهربائية)، وغير الآلية، مثل المشي، والدراجات الهوائية وأجهزة التنقل الفردية غير الآلية.

وتعتمد الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير على مرتكزات أهمها: الاستدامة، والتشجيع على التنقل المشترك، وتحقيق السلامة لمستخدميها، وذلك انطلاقا من غايات وأهداف الهيئة، وهي جعل الطرق وأنظمة النقل صديقة للجميع، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، والتشجيع على التنقل المشترك والنقل الجماعي، وتطوير سياسات وتشريعات فعالة للنقل والطرق والمرور.

نظام مرقاب

واستحق "نظام مرقاب" شهادة الريادة العالمية من خلال الابتكار في التقنيات مثل: الحصول على براءة الاختراع في مجال التنبؤ وتوقع تكلفة الأجرة وباعتباره النظام الأكثر كفاءة في دعم قطاع النقل للمركبات الفاخرة من خلال الكفاءة التشغيلية والشفافية والإنصاف، وكذلك يعتبر النظام الأفضل في دعم المشغلين ومزودي الخدمات لتحسين جودة الخدمات وتقليل الشكاوى من خلال البيانات.

ويُعنى "مرقاب" بتنظيم ومراقبة قطاع الليموزين وشركات الحجز الإلكتروني (E-Hail)، ويوفر حلاً لأبرز التحديات العالمية، التي تتمثل بتنظيم وحوكمة شركات الحجز الإلكتروني من خلال مراقبة وتنظيم الرحلات وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير هذا القطاع عبر تركيب أجهزة مراقبة ذكية ومتطورة تواكب وتستخدم التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء (IoT) في مركبات الليموزين، كما ترصد تفاصيل مجالها الحيوي في إمارة دبي.

مركز الأنظمة المرورية الذكية

وحصلت الهيئة على شهادة الاعتراف الثالثة من هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية عن مشروع تطوير وتوسعة الأنظمة المرورية الذكية (ITS 2020) الذي يعد عنصراً رئيساً في تحقيق توجهات حكومة دبي في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي.

وأسهم المشروع في تحسين رصد الأحداث المرورية بنسبة 63%، وتحسين زمن الاستجابة في الحوادث والحالات الطارئة بنسبة 30%، وتحسين زمن الرحلة بنسبة 20%، من خلال اللوحات الإلكترونية المتغيّرة، إلى جانب الربط والتكامل مع مركز التحكم الموحد التابع للهيئة، ومركز القيادة والسيطرة التابع لشرطة دبي.

8 ممارسات ريادية

حصلت هيئة الطرق والمواصلات، منذ استحداث منظومة إدارة الممارسات الريادية من قبل إدارة الابتكار والريادة في العام 2019، وحتى نهاية العام الماضي، على 8 ممارسات ريادية تتعلق بالتميز والأفضلية والريادة في القطاعات والمؤسسات المتنوعة.

وهُدفت الإدارة من استحداث المنظومة إلى تعزيز مكانة الهيئة من خلال إبراز ممارساتها الريادية على مختلف المستويات وتمكين الأداء الريادي المستدام للهيئة والتفرد بتطبيق ممارسات تتميز بالريادية العالمية وتوفير أدلة عمل واضحة لتحديد وتقييم ممارسات الهيئة.

وتقوم الإدارة سنوياً بحصر الممارسات الريادية المطبقة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية وتقييمها مكتبياً وفقاً لمعايير محددة من قبل فريق الإدارة والتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية لتقييم الممارسات مقارنة مع ممارسات مماثلة حول العالم وإبراز جوانب التفرد والريادة وتحديد مجالات التطوير مع منح شهادات بالاعتراف الدولي بريادة الممارسات، حيث تدعم منظومة إدارة الممارسات الريادية ملفات مشاركة الهيئة في برامج التميز محلياً وعالمياً.

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