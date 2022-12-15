منال بنت محمد توجه ببدء العمل لتنظيم منتدى المرأة العالمي 2024

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عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الرابع لعام 2022، برئاسة سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة المؤسسة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الربع الأخير من العام الحالي والمبادرات والمشاريع المستقبلية.

حضر الاجتماع كل من سعادة هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، سعادة شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، منى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

رؤية محمد بن راشد

وقالت سعادة منى المري إن الربع الأخير من عام 2022 كان حافلاً بالكثير من المبادرات والمشاريع في إطار دور والتزام المؤسسة بدعم المرأة مهنياً واجتماعياً واقتصادياً مع تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وهو ما تم ترجمته في المحاور والمرتكزات الرئيسية للخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2023-2027 التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، والتي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي التنافسية.

منتدى المرأة العالمي 2024

وقالت إن المؤسسة، بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بدأت العمل على مشروع تنظيم "منتدى المرأة العالمي 2024" بعد النجاج الكبير لنسخة 2020 التي عقدت تحت شعار "قوة التأثير" بمشاركة وحضور أكثر من 3000 شخص من 87 دولة على مدى يومين، وشهدت تنظيم أكثر من 60 جلسة نقاشية تحدث فيها أكثر من 100 مسؤول وقائد ملهم وصانع تأثير من الجنسين، ما يعكس أهمية المنتدى كمنصة عالمية ملهمة لاكتشاف مزيد من فرص التعاون الدولي ومضافرة الجهود وتنسيق البرامج والمبادرات التي تمنح مساحة أرحب للمرأة للمشاركة إلى جانب الرجل في تحقيق التقدم والسلام والرخاء للجميع، مؤكدةً حرص سمو الشيخة منال بنت محمد، على أن يعكس شعار وموضوعات الدورة الجديدة للمنتدى الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في دعم المرأة وتلبية تطلعاتها المستقبلية حول العالم، وهو ما سيتم العمل عليه خلال جلسات العصف الذهني لفريق عمل المؤسسة في الفترة القادمة.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع أبرز المبادرات التي نفذتها المؤسسة مؤخراً ومنها إطلاق الدورة الثانية الثانية من "برنامج الإرشاد المهني “Yes Mentorship program” الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، بهدف صقل المهارات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وتزويدها بمقومات إدارة الأعمال وتأسيس المشاريع من خلال تبادل الخبرة والمعرفة والتجارب مع هذه الدول الصديقة، حيث عقد الاجتماع الأول لمنتسبات هذه الدورة، بحضور سفراء دول الشمال الأوربي الأربعة لدى الدولة، فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، ويستمر البرنامج لمدة عام كامل تتخلله اجتماعات فردية متواصلة بين المنتسبات والموجهين والموجهات من هذه الدول الصديقة، يتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم كل منتسبة وفقاً لمجال عملها وتطلعاتها المستقبلية بما يتيح لها عبر هذه المنصة اكتساب المهارات العالية والأدوات الفعالة التي تحقق لهن التطور المهني والمشاركة المؤثرة في صنع المستقبل، وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بالتنظيم الناجح للدورة الأولى من هذا البرنامج التي اختتمت خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي.

كما أطلقت المؤسسة الدورة الجديدة لبرنامج "مهارات القيادة من منظور الفروسية" خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2022، ضمن البرامج التدريبية المُتخصصة في تطوير المهارات القيادية والذاتية التي توفرها المؤسسة بشكل دوري وتستهدف بها الموظفات الإماراتيات من مختلف القطاعات والمجالات، حيث شاركت في هذه الدورة نحو 24 موظفة من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بدبي.

• المرأة في مجالس الإدارة

وتطرق الاجتماع إلى جهود المؤسسة لتعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية من خلال مبادرة "المرأة في مجالس الإدارة" لما له من تأثيرات إيجابية على مستوى الإنتاجية والأداء للشركات المراعية للتنوع بهذه المناصب، ومنها شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بالدولة، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وهيئة الأوراق المالية والسلع للتفعيل الناجح للمبادرة.

• نادي دبي للسيدات

واستعرض الاجتماع مبادرات ومشاريع نادي دبي للسيدات التي يحرص من خلالها على تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من مختلف الجنسيات ودعمه وتشجيعه لمشاريع رائدات الأعمال من خلال الترويج لمنتجاتهن وخدماتهن.

فقد استضاف النادي فعاليات النسخة الخامسة لبطولة "ترايثلون دبي للسيدات"، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، في إطار حرص واهتمام سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات على رفع مستوى تنافسية المرأة ضمن مختلف القطاعات وتعزيز تواجدها في الأوساط الرياضية.

وأشادت عضوات مجلس الإدارة بالتنظيم الناجح لفعالية "ويلنس وندر لاند" التي نظمها النادي خلال شهر نوفمبر الماضي بمشاركة 46 شركة وعيادة طبية ومركزاً متخصصاً وعدد من رائدات الأعمال في مجالات متنوعة شملت تقديم الاستشارات والصحة والرياضة والتغذية والعناية بالبشرة والجمال وغيرها من مجالات العناية بالمرأة وصحتها.

كما شهدت عضوية نادي دبي للسيدات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام الحالي في ضوء الخدمات المتميزة والمرافق الحديثة المتواجدة في النادي والتي شكلت عاملاً مشجعاً للكثير من السيدات والفتيات بهدف رفع مستوى لياقتهن خلال المشاركة في "تحدي دبي للياقة 2022"، إضافة إلى باقات العضوية المتنوعة وبرامج الزيارات التي أتاحها النادي خلال هذه الفعاليات وكذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات.