ما هي كمية الأدوية المسموح للمقيم إحضارها معه من الخارج؟

المصدر: البيان

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كشف الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في حوار مع «البيان» أن الوزارة تسمح للمقيم بجلب كميات محددة من الأدوية وإدخالها إلى الدولة.

وأوضح الأميري أن الأدوية التي تصرف بوصفة طبية POM للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية تتناسب مع مدة العلاج على ألا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 ستة أشهر على الأكثر.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد أنه يجب أن يكون لدى المريض تقرير طبي أو أي مستند طبي آخر يوضح فيه نوع المرض والعلاج المطلوب أو صورة من وصفة طبية تحتوي على بيانات المريض. وبالنسبة للأدوية التي لا يلزم لصرفها وصفة طبية للاستخدام البشري، فيسمح بجلب كمية لا تتجاوز الكمية اللازمة للاستعمال الشخصي مدة 6 أشهر على الأكثر.

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