سلطان القاسمي يفتتح معرض «الحضارة العمانية» في متحف الشارقة للآثار

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، معرض «الحضارة العمانية: النشأة والتطور»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع المتحف الوطني في سلطنة عمان في متحف الشارقة للآثار، في الفترة من 14 ديسمبر الجاري ولغاية 7 يونيو من العام المقبل.

وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي يهدف إلى استعراض باقة من المقتنيات الأثرية التي تسلط الضوء على تاريخ عُمان، من خلال ثلاثة محاور تمر وفق تسلسل زمني للعصور التاريخية، وتبدأ بمحور العصر الحجري 125000 – 4000 ق.م، ومحور العصر البرونزي 3100 – 1300 ق.م، ومحور العصر الحديدي والقرون الأخيرة قبيل الإسلام 1200 ق.م – 600م.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرحٍ عن أبرز القطع الأثرية في المعرض ومنها لوح به نقش مسماري يعود للفترة بين 2000 - 2100 ق.م كتب عليه كشف بالمواد الأساسية اللازمة لصنع أسطول من القوارب التي كانت تبحر من (أُورَ)؛ وهي مدينة سومرية في بلاد الرافدين (العراق)، إلى ماجان (عُمَانَ)، بالإضافة إلى مجموعة من الخناجر الأثرية المصنوعة من النحاس والفضة، وعدد من التماثيل والخزفيات والأختام التي تتضمن ختماً عليه نقش يشبه الأبجدية ويعود إلى حوالي 2200 ق.م.

ويتضمن المعرض مجموعة من المقتنيات مثل الأدوات الحجرية القديمة وأدوات صوانية يعود عمرها إلى 125000 عام، كما يضم عدداً من المصنوعات البرونزية والمصنوعات الحجرية النادرة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم عدد من الكتب والهدايا التذكارية من وفد سلطنة عمان.

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