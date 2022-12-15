ورشة توعوية تناقش مسؤوليات جمع التبرعات في أبوظبي

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ورشة عمل توعوية حول الأدوار والمسؤوليات للجهات المرخص لها بجمع التبرعات في إمارة أبوظبي بناءً على القوانين والتشريعات، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الإشرافي والرقابي للدائرة على القطاع الاجتماعي بشكل عام وقطاع جمع التبرعات بشكل خاص، من أجل العمل على تطوير منظومة هذا القطاع وحوكمته في الإمارة.

حضر الورشة مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة، وعدد من المسؤولين في وزارة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل، وممثلي الجهات المرخص لها بجمع التبرعات سواء جمعيات خيرية أم هيئات أم مؤسسات اتحادية ومحلية وأهلية من القطاعين الحكومي والثالث في أبوظبي.

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