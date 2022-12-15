حاكم الفجيرة يلتقي فاطمة الحاج.. ويتسلم نسخة من كتابها

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، الدكتورة فاطمة الحاج، وتسلم نسخة من كتابها «التطور التاريخي لإمارات الساحل العماني من مطلع القرن العشرين وحتى قيام دول الإمارات العربية المتحدة».

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، من المؤلفة، إلى شرح مفصل عن العناوين والمواضيع التي تناولها الكتاب، والمعلومات التاريخية التي يطرحها ويوثق لها في المنطقة.

وأشاد سموه بمحتوى الكتاب، الذي يسلط الضوء على تاريخ المنطقة في فترة زمنية هامة، والتحولات التي مرت عليها، مثنياً على جهود المؤلفة في البحث والدراسة لتوثيق التاريخ، والكتابة عنه للمهتمين والباحثين في هذا المجال.

بدورها، تقدمت الدكتورة فاطمة الحاج، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، وإشادة سموه بالكتاب، وتشجيعه للكتاب والباحثين الإماراتيين على حفظ التاريخ وتوثيقه.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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