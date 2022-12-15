874 ألف وجبة وزعتها «بيت الخير» في 11 شهراً

المصدر: (دبي - رامي عايش)

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أعلنت جمعية بيت الخير عن توزيعها 874 ألف وجبة طعام حتى نهاية نوفمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين ونصف المليون درهم، في وقت أعلنت فيه كذلك عن وصول العدد الإجمالي للوجبات التي وزعتها في الأعوام الخمسة الماضية إلى نحو سبعة ملايين وجبة بمخصصات تجاوزت عتبة الخمسين مليون درهم. وقال عابدين العوضي، مدير عام الجمعية: إن «بيت الخير» تتابع جهودها لتحقيق هدفها لتوزيع مليون وجبة مع نهاية هذا العام ضمن مشاريع «إطعام الطعام»، التي تستهدف الأسر الأقل دخلاً والعمال المقيمين بشكل خاص، لدورهم في المساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة التي تقودها الدولة.

وأوضح العوضي أن وجبات هذا العام توزعت بين مشروعين، الأول مشروع «الطعام للجميع»، الذي وزع حتى نوفمبر 214 ألف وجبة، بقيمة مليون و900 ألف درهم، والثاني مشروع «إفطار صائم» الذي استفادت منه الشريحة المستهدفة نفسها في رمضان الماضي من العمال والعزاب وعابري السبيل، والذي وزع 660 ألف وجبة خلال حملة «لنكن من المحسنين»، بقيمة 6 ملايين و600 ألف درهم.

وأكد أن مشروع «الطعام للجميع» من المشاريع الثابتة والمستمرة التي توفرت لها كل عوامل الاستدامة، أمام تدفق صدقات المحسنين وكثرة المخارج الشرعية التي تحض على «طعام المسكين»، كالنذور والكفارات وإفطار الصائمين، ومساهمات الشركات والمؤسسات في دعم المشروع، التزاماً منها بمبدأ المسؤولية المجتمعية.

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