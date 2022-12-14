«الموارد البشرية لحكومة دبي» تخرج 30 مواطناً

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الحفل الذي أقيم بمناسبة تخريج 30 شاباً إماراتياً، أتموا دورة تدريبية استغرقت 3 شهور لتحقيق النجاح المهني في عالم الحوسبة السحابية المتنامي، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشركة «إس إيه بي» التابعة لمجموعة تيكوم، وبحضور عدد من المسؤولين في دوائر حكومة دبي.

واستُلهمت فكرة مبادرة التدريب، من اجتماع جرى في وقت سابق بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وكريستيان كلاين الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «إس إيه بي»، وأسفر عن إطلاق نسخة خاصة من برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل: هيئة الطرق والمواصلات بدبي، هيئة الصحة بدبي، جمارك دبي، مجموعة الإمارات، ومجموعة الفطيم.

حرص

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص القيادة الرشيدة على تأهيل أبناء الإمارات التأهيل المناسب وزيادة القدرة التنافسية لهم وتمكينهم من العمل في مختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز مساهمة المواطنين الإماراتيين في تحقيق التقدم الاقتصادي للإمارات، وتشجيع المواهب الإماراتية على العمل في وظائف ضمن مجالات متخصصة تتطلب مهارات فنية وإبداعية.

وقال الفلاسي: إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي تعمل على تعزيز مقدرات المواطنين في عالم الحوسبة السحابية بما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات المواطنة الموهوبة تتميز بتنافسيتها ومرونتها وتنوع خبراتها المهنية.

وأوضح أن إكساب أبناء الإمارات المهارات الرقمية سيمكنهم من رفع معايير الإدارة الرقمية في المؤسسات الحكومية، وقيادة الابتكار والتحوّل الرقمي بطريقة مستدامة، وتمكين أصحاب المواهب الإماراتية من تولّي أرفع المناصب القيادية في المستقبل.

من جانبه، ثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مبادرة تأهيل 30 شاباً إماراتياً من خريجي الجامعات لتحقيق النجاح المهني في عالم الحوسبة السحابية المتنامي، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تضع تمكين المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأعرب عن سعادته بمشاركة جمارك دبي في هذه المبادرة من خلال موهوبين مواطنين من كادرها الوظيفي.

أما أحمد عبد الله النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي، فقد أكد على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة وصقل علومها ومعارفها وتمكينها من أدوات المستقبل في ظل التطور المتسارع والتحولات العالمية نحو الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات.

وأشاد النعيمي بالمبادرة التعاونية القائمة بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وشركة (إس إيه بي) التابعة لمجموعة «تيكوم» ودورها الفاعل في تخريج وتأهيل كوكبة من الكوادر المواطنة ومساعدتها على النجاح المهني في عالم الحوسبة السحابية، واستثمار وتوظيف التقنيات المتطورة وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

التزام

من ناحيته قال يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: تؤكد الهيئة التزامها على الاستثمار في الكوادر البشرية من المواطنين والمواطنات، وصقل مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز إمكاناتهم، وتحديداً تزويدهم بالمهارات الرقمية التي تواكب تطلعات دبي، ليكونوا على أهبة الاستعداد في صناعة مستقبل التطور والنمو، وترسيخ المكانة التنموية لإمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

ونبارك لموظفي هيئة الطرق والمواصلات المشاركين في الدفعة الأولى من برنامج الحوسبة السحابية، الهادف إلى إكساب الكوادر الوطنية مهارات جديدة وتقنيات حديثة في مجال التحول الرقمي، حيث يسهم هذا البرنامج إلى رفع معايير الإدارة الرقمية في مؤسسات الدولة وقيادة الابتكار والتحوّل الرقمي بطريقة مستدامة، ويخدم الغايات الإستراتيجية للهيئة، ويدعم مسيرة التنمية في مشاريع النقل والبنية التحتية.

أما عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، فتقدم بالتهنئة إلى موظفي مجموعة الإمارات من مواطني الدولة الذين كانوا من بين خريجي الدفعة الأولى للدورة التدريبية المشتركة بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وشركة «إس إيه بي».

وقال: «تواصل مجموعة الإمارات جهودها الرامية لتطوير المواهب الإماراتية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وقد أطلقنا مبادرات وشراكات وبرامج عدة لمساعدة موظفينا الموهوبين على استغلال إمكاناتهم، وإبراز مهاراتهم واستثمارها في شتى المجالات ويشكل التخرج اليوم محطة بارزة أخرى في جهودنا المستمرة. ونحن نتطلع إلى مساهمة هؤلاء الخريجين في قطاعات عمل رئيسية، بما في ذلك صناعة التكنولوجيا».

من جهتها، هنأت ميرة عمر الفطيم، رئيسة مجلس الفطيم للتوطين في مجموعة الفطيم، الطلبة المتخرجين من برنامج الحوسبة السحابية، وقالت: «يسعدنا مشاركة خمسة من موظفينا الإماراتيين في الدورة التدريبية المتخصصة في الحوسبة السحابية المقامة بالتعاون ما بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وشركة (إس إيه بي) التقنية العالمية، والذين تم اختيارهم للمشاركة في البرنامج بعد اجتيازهم لعملية اختيار صارمة».

وبدوره قال زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في جنوب منطقة الشرق الأوسط: «تعمل دولة الإمارات على تطوير كوادر عاملة مزودة بالمهارات الرقمية اللازمة لبناء اقتصاد رقمي ناجح ومستدام، وذلك ضمن مساعي الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة في التحول الرقمي، وسيساعد هؤلاء الخريجون الإماراتيون في الارتقاء بمعايير الإدارة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنهم سيصبحون قادة المستقبل في الابتكار والتطوير».

برنامج «إس إيه بي»

وتواصلت الدورة في الفترة من شهر أغسطس إلى شهر أكتوبر 2022 وشارك فيها 30 شاباً إماراتياً من خريجي الجامعات، بعد عملية اختيار صارمة للالتحاق بالدورة التدريبية لبرنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب، والتي تعد النسخة السادسة عشرة التي تُعقد في الإمارات، وتركز التدريب خلالها على دورات اعتماد في منصة «أناليتيكس كلاود» السحابية من «إس إيه بي» (SAP Analytics Cloud) ومنصة «رايز ويذ إس إيه بي» (RISE With SAP)، (التنفيذ السحابي لمنصة S/4HANA ومنهجية تنفيذ المشاريع SAP Activate)، وحلّ تخطيط الموارد المؤسسية من «إس إيه بي».

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