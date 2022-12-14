«الإمارات للخدمات الصحية» تفوز بجائزة التميز الدولية للمسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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فازت إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجائزة التميز الدولية عن فئتي «أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية»، و«التميز للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية».

ويأتي الإعلان عن الفوز بهذه الجائزة التي تستهدف دعم وتحفيز قطاع الأعمال، للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتسليط الضوء على المبادرات الإيجابية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، توثيقاً واعترافاً دولياً بنجاح المؤسسة وتعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الجهات الصحية الريادية.

وأكد راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الفوز بهذه الجائزة نابع من حرص المؤسسة على تبني استراتيجية تطويرية في مجال تنظيم المبادرات والأنشطة والبرامج النوعية على مستوى المسؤولية المجتمعية.

والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق النتائج الإيجابية تجاه المستهدفين، وتعزيز مكانة المؤسسة وجهوها الرامية إلى تحقيق الاستدامة وجودة الحياة على كافة الأصعدة، بما يتسق مع رسالتها ورؤيتها الطامحة إلى تقديم تجارب نوعية للمتعاملين، سواء من خلال الفعاليات المبتكرة، أو عبر الخدمات الصحية التي توفرها وفق أعلى المعايير العالمية، وضمن بيئة عمل مواتية وداعمة للابتكار.

تميز

بدورها أوضحت خلود العبيدلي، رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لنهج التميز والمساهمات المجتمعية للمؤسسة على مختلف المستويات، حيث تنطلق استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في جهودها للعمل المجتمعي المستدام عبر حزمة من الفعاليات المبتكرة، والمبادرات الرائدة التي تتميز بالتنوع والنتائج الإيجابية، بما في ذلك من ترويج لخدمات الرعاية الصحية النوعية التي توفرها بغرض تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بكفاءة الأداء، لضمان توفير أفضل الممارسات الصحية للمتعاملين.

ويعتبر الفوز بالجائزة شهادة عالمية من مؤسسة التميز الدولية المعنية بمجالات المسؤولية المجتمعية، والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تتبنى مجموعة من المعايير العالمية الدقيقة، والمؤشرات المعيارية لقياس وتقييم ثقافة التميز والريادة في الملفات التي تقدمها الجهات والمؤسسات المشاركة في الجائزة.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تتبنى رؤية واضحة تستهدف تحقيق الريادة من خلال توفير خدمات رعاية صحية متميزة تواكب رؤية الدولة وتنسجم مع المعايير العالمية، وتتبنى رسالة تستهدف تقديم منظومة خدمات صحية مستدامة ومتكاملة، فعّالة ومبتكرة، ومتاحة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي وزواره.

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