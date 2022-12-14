شرطة أبوظبي تُحدد 5 إرشادات للقيادة الآمنة على الطرق

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يدعو السائقين إلى اتباع 5 قواعد مهمة للقيادة الآمنة وتجنب قيادة المركبة بطيش وتهور والتي تتمثل في عدم الانتقال بين المسارات بتهور وطريقة خاطئة، وتجنب الالتصاق بالمركبة من امام السائق، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب السباقات على الطرقات وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر، وعدم القيادة على كتف الطريق الأيمن والتجاوز من كتف الطريق الأيسر، وعدم الانشغال بغير الطريق والانتباه والتركيز عند القيادة.

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