181 دولة أمام جواز السفر الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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قلّص جواز السفر الإماراتي الذي يحتل المركز الأول منفردا ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم في مؤشر "باسبورت إندكس"، عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 17 دولة فقط، وذلك بعد أن أضاف اليوم جزيرة ماكاو إلى قائمة المناطق التي لا تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخولها.

وبحسب التحديث الأخير لمؤشر باسبورت إندكس التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية أصبح الجواز الإماراتي يتيح لحامله دخول 181 دولة حول العالم (122 دولة بدون تأشيرة مسبقة و59 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونيا أو لدى الوصول) وهو ما يعادل 91.4% من دول العالم المعتمدة لدى الأمم المتحدة ويتبقى أمامه 8.5% من الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة.

ويحتاج حامل الجواز الإماراتي في الوقت الحالي إلى تأشيرة مسبقة من 17 دولة حول العالم وهي: أفغانستان، الجزائر، استراليا، بلييز، بوتان، اريتريا، مملكة اسواتيني، كيريباتي، ليبيريا، ليبيا، بورما، كوريا الشمالية، بابوا غينيا الجديدة، ترينيداد وتوبغكو، تركمانستان، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا.

ووفقا للمؤشر العالمي يتقاسم المركز الثاني ضمن قائمة جوازات السفر الأقوى عالميا بدخول 174 دولة بدون تأشيرة مسبقة جوازات سفر كل من: المانيا، السويد، فنلدا، لكسومبورج، إسبانيا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، النمسا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، بينما يحتل المركز الثالث في القائمة بدخول 173 دولة جوازات سفر كل من: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، النرويج، بولندا، المملكة المتحدة، آيرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا.

ويحتل المركز الرابع في مؤشر "باسبورت إندكس" بدخول 172 دولة بدون تأشيرة مسبقة جوازات سفر كل من: جمهورية التشيك،اليونان، المجر، اليابان، واستراليا، فيما يحتل المركز الخامس بدخول 171 دولة بدون تأشيرة جوازات سفر: سنغافورة، مالطا، ليتوانيا، سلوفاكيا، وكندا.

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