«تنفيذي الشارقة» يناقش موضوعات العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

وناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة، والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بكافة القطاعات، وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال منح قطع الأراضي السكنية والاستثمارية للاستفادة منها في تحقيق الاستقرار الأسري وزيادة مصادر الدخل، اعتمد المجلس الدفعة الثانية لمنح الأراضي السكنية والاستثمارية لعام 2022م، والمتضمنة 1500 مستفيد، وتوزعت الدفعة على 1100 قطعة أرض سكنية و400 قطعة استثمارية. وبلغ إجمالي المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية للعام الجاري 2500 مستفيد، وذلك بعد استيفائهم للشروط، والتنسيق مع المجالس البلدية في مدن ومناطق إمارة الشارقة. كما اعتمد المجلس خطة زيادة مواقع شحن السيارات الكهربائية في إمارة الشارقة.

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