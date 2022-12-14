حاكم الشارقة يعتمد مجمع القطينة السكني بـ369 مليون درهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة مشروع مجمع القطينة (1) السكني في ضاحية مهذب ضمن خطة التجمعات السكنية بالإمارة، حيث يضم المجمع 366 مسكناً بتكلفة 369 مليون درهم، ويتاح المشروع لفئتي القروض والمنح.

وسيتم في عام 2023 العمل في تنفيذ مشروعات مماثلة بالقطينة (3 – 5).

أعلن ذلك المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج الشارقة للإسكان في مداخلة له أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، ويتكون مشروع مجمع القطينة (1) السكني بضاحية مهذب من 366 مسكناً، وطرحت الدائرة المشروع في مناقصة على عدد من المقاولين المؤهلين، كما أن تكلفة المجمع تبلغ 369 مليون درهم، وتتكون المساكن من عدة نماذج تراعي طرزاً معمارية مختلفة، وكل مسكن يتكون من 5 غرف نوم رئيسة، إضافة إلى مجلس وصالة عائلية كبيرة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص القطينة 1 و3 و5 لمشاريع برنامج إسكان الشارقة وتمت تسوية الأراضي، «كما سنبدأ المشروع في القطينة (1) ومن ثم تتبعه القطينة (3) بـ450 مسكناً والقطينة (5)، ولاحقاً منطقة الزبير (8) بـ628 مسكناً».

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الدفعة الثانية من منح الأراضي السكنية والاستثمارية والبالغ عددها 1500 منحة أرض حكومية منها 1100 منحة أرض سكنية و400 منحة أرض استثمارية تغطي المدن والمناطق كافة بالإمارة.

أعلن ذلك إسماعيل سالم نائب رئيس لجنة تخصيص الأراضي بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عبر مداخلة ببرنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس والتي أكد فيها أن الدفعة الأولى التي اعتمدت في مارس الماضي شملت 1000 قطعة أرض حكومية، وبلغ عدد المستفيدين من المنح في العام الجاري 2500 مستفيد من أبناء الشارقة، مبيناً أن المستفيدين من الدفعة الثانية سيتم إرسال رسالة نصية لهم عبر الهواتف المتحركة عبارة عن صورة الخريطة للأرض الحكومية معتمدة إلكترونياً على مستوى الجهات الحكومية بالإمارة.

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