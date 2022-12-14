عوض الكتبي: «صحة دبي» تتعاون مع شركائها لصياغة نظام فعال يتّسم بالجودة والكفاءة

المصدر: دبي – البيان

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أكد عوض صغيّر الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وبما يساهم في تحقيق تطلعات الإمارة في تصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار الكتبي إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لصياغة نظام صحي فعال يتسم بالجودة والكفاءة والاستدامة والقدرة على الاستجابة القصوى للتحديات الصحية ومتطلبات واحتياجات المرضى والمتعاملين بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقباله، مؤخراً، وفداً يمثل مجلس الاعتماد الأكاديمي الدولي الأمريكي لمناقشة برامج الاعتماد المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، والخطط المستقبلية على مستوى القطاع الصحي الخاص في الإمارة، وذلك بحضور كل من الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدكتور جيمس أريغي والمدير التنفيذي للاعتماد الأكاديمي الدولي الدكتورة لوري لويسي.

جولة

وقام الوفد خلال الزيارة بجولة ميدانية لعدد من المستشفيات الخاصة التي تم ترخيصها من هيئة الصحة بدبي كمراكز تدريبية مثل: المستشفى الأمريكي، والمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى فقيه الجامعي، حيث اطلع الوفد على جاهزية هذه المراكز والدور الذي تقوم به بدعم من هيئة الصحة بدبي لنشر وتعزيز ثقافة الجودة في المجتمع الصحي.

وتضمنت الزيارة ورشة تعريفية قدمها الوفد الزائر للمسؤولين والقائمين على المستشفيات الخاصة في إمارة دبي بحضور عوض صغيّر الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي.

وأوضحت الدكتورة وديعة محمد، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة الجهود التي تقوم بها الهيئة لتمكين القطاع الصحي الخاص بدبي من الحصول على الاعتماد الدولي وتوفير جميع متطلبات مجلس الاعتماد الدولي الأمريكي للحصول على الاعتماد البرامجي بهدف رفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الخاصة بدبي وتطبيق أعلى المعايير والمتطلبات ذات المستوى العالمي من الكفاءة والجودة.

وأكدت على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لتأكيد مكانة دبي على الخارطة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية لمنظومتها الصحية كوجهة مثالية للسياحة العلاجية، ووجهة رائدة في التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.

وقالت الدكتورة وديعة محمد: إن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز جهود الهيئة في مجال التعليم الطبي ومنح فرصة التدريب لشريحة أكبر من الأطباء وإتاحة المجال أمامهم للانضمام إلى البرامج التخصصية في إمارة دبي، وبما يساعد في تخريج أطباء مواطنين ومقيمين لرفد النظام الصحي بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة الطبية، يضاهي المستوى الذي يتمتع به زملاء المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث، إلى إمكانية التقديم والاستفادة من الخدمة الجديدة لاعتماد المنشآت التدريبية، من خلال البريد الإلكتروني:

trainingfacility@dha.gov.ae.

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