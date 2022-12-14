رئيس الدولة يتسلم رسالة من الرئيس الكوري

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، تتصل بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص تنميته وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة، التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة- في قصر البحر في أبوظبي- كيم دي كاي المبعوث الخاص للرئيس الكوري، الذي سلم الرسالة إلى سموه، ونقل إليه تحيات الرئيس الكوري، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس يون سيوك يول وكوريا الصديقة مزيداً من النماء والتقدم.

تعاون

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الإمارات وكوريا خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة بمختلف قطاعاتها التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات، التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتي يتبناها البلدان.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

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