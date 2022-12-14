نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يزور متحف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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استضاف «متحف المستقبل» نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية هو تشون هوا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جولة

واطلع هو تشون هوا، والوفد الصيني خلال جولة في المتحف على شرح من قبل خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، حول دور المتحف الحيوي في تخيّل وصناعة المستقبل، وأبرز ملامحه المتميزة بتصميمه الأيقوني ومحتواه وتجاربه غير المسبوقة.

وناقش ممثلون من متحف المستقبل ومؤسسة دبي للمستقبل مع الوفد الصيني سبل التعاون في مجالات استشراف فرص وتحديات المستقبل ودعم الأفكار المبتكرة لدى الجانبين.

شراكة

وتعد الصين شريكاً رئيساً لدولة الإمارات، ويسعى البلدان لتعزيز مجالات التعاون لدفع النمو التجاري، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل تبادل المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.

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