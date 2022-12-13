"طرق دبي" توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للتطوير

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للتطوير، بهدف تنظيم الأعمال وإصدار التصاريح في المناطق المتأثرة بمنطقة حماية القطارات ووضع إطار لمزاولة أي أعمال إنشائية على الأراضي الواقعة ضمن منطقة حماية مسارات القطارات أو المتأثرة به ومسارات القطارات المخطط لها والتنسيق بين الإدارات لدى كل من الجهتين فيما يتعلق بإصدار التراخيص الخاصة بتلك الأراضي.

كما تهدف المذكرة إلى تحديد إطار علاقات الشراكة بين الجهتين بما يحقق المنفعة المتبادلة وتعزيز فرص التقدم في تحقيق رؤية الجهتين وإرضاء المتعاملين، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين بما يعود بالنفع العام على المجتمع، بالإضافة لنشر وتعميم مفاهيم ومهارات الإبداع والتفكير الابتكاري من خلال الشراكة البناءة.

ووقع مذكرة التفاهم عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، فيما وقعها عن سلطة دبي للتطوير بدر القرقاوي، نائب المدير العام للتخطيط والتطوير العمراني في سلطة دبي للتطوير.

وقال كلبت: يشمل توقيع مذكرة التفاهم التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوفير الوثائق والمعلومات المتعلقة بمسارات القطارات الحالية والمستقبلية والبنى التحتية لمنشآت مسارات القطارات بجوار منشآت سلطة دبي للتطوير بما في ذلك التشريعات الخاصة بتنظيم مسارات القطارات في إمارة دبي والتعديلات التي تطرأ عليها ولائحة الإجراءات لحماية مسارات القطارات والبنية التحتية التابعة لها، وإحداثيات وحدود ومخططات منطقة حماية مسارات القطارات الحالية والمستقبلية في مناطق سلطة دبي للتطوير وأية مستجدات تطرأ عليها.

بالإضافة للتنسيق مع السلطة للقيام بأعمال التفتيش على مناطق حماية مسارات القطارات والتحقق من الالتزام باشتراطات شهادات عدم الممانعة الصادرة من مؤسسة القطارات في المناطق الخاضعة للسلطة، وإصدار شهادات عدم الممانعة في مناطق حماية مسارات القطارات لمتعاملي السلطة في المناطق التابعة لها كما تقوم الهيئة بتزويد المخططات التي تبين منطقة حماية مسارات القطارات الحالية أو المستقبلية ليتم إدخالها في مخططات السلطة.

ومن جانبه أفاد بدر القرقاوي نائب المدير العام للتخطيط والتطوير العمراني في سلطة دبي للتطوير: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجيتنا الرامية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وترسيخ أهمية التنسيق المتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات، حيث تسهم بشكل مباشر في تعريف المطورين العقاريين والمستثمرين والاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى السلطة بمتطلبات مؤسسة القطارات قبل القيام بأي أعمال إنشائية أو مرتبطة بها في منطقة حماية مسارات القطارات في المناطق الخاضعة لسلطة دبي للتطوير".

كما تضمنت المذكرة التزام السلطة بالتأكد من صدور شهادة عدم ممانعة من الهيئة قبل إصدار تراخيص البناء أو موافقات لمزاولة أي أنشطة إنشائية أو مرتبطة بها ضمن صلاحيات السلطة على الأراضي الواقعة ضمن منطقة حماية مسارات القطارات المخطط لها والتي يتم تزويدها من قبل الهيئة، والتعميم على كافة المطورين والمستثمرين بخصوص متطلبات مؤسسة القطارات وإلزامية الحصول على شهادة عدم الممانعة منها قبل القيام بأي أعمال إنشائية.

بالإضافة لعدم إصدار أية تراخيص للأراضي الواقعة في منطقة حماية مسارات القطارات المخطط لها إلا بعد أن يقوم المالك بالحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

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