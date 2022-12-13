مرصد الختم يلتقط صورة لسديم «باك مان» عن بعد 9200 سنة ضوئية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقط مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبو ظبي صورة لسديم «باك مان» من سماء أبوظبي، بواسطة تلسكوب قطره 14 بوصة ومرشحات هيدروجين باللون الأخضر وأكسجين (لون أزرق) وكبريت (لون أحمر) وقد استغرق تصوير السديم مدة 12 ساعة.

وسمي السديم بهذا الاسم لتقارب الشبه بينه وبين الشخصية الافتراضية لـ "باك مان"، وهو سديم انبعاث يقع في مجموعة «ذات الكرسي» بداخلة عنقود مفتوح تساعد نجومه على تأين الغاز ولمعانه، وتبدو العقد السوداء بداخله خليط من الغاز والغبار تحجب الضوء الذي خلفها، وهي مكان تولد نجوم جديدة، ويبعد عنا 9200 سنة ضوئية، ويحتاج الضوء إلى 96 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز