حاكم الشارقة يعتمد مجمع القطينة 1 السكني ويضم 366 مسكناً بـ 369 مليون درهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة مشروع مجمع القطينة ( 1 ) السكني في ضاحية مهذب ضمن خطة التجمعات السكنية بالإمارة ، حيث يضم المجمع 366 مسكناً بتكلفة 369 مليون درهم ، حيث يتاح المشروع لفئتي القروض والمنح ، كما أنه خلال العام 2023 سيتم العمل في تنفيذ مشروعات مماثلة بالقطينة ( 3 – و 5 ) .

أعلن ذلك المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج الشارقة للإسكان خلال مداخلة له ظهر اليوم عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة ، حيث يتكون مشروع مجمع القطينة ( 1 ) السكني بضاحية مهذب من 366 مسكناً ، حيث طرحت الدائرة المشروع في مناقصة على عدد من المقاولين المؤهلين ، كما ان تكلفة المجمع تبلغ 369 مليون درهم ، وتتكون المساكن من عدة نماذج تراعي طرز معمارية مختلفة ، وكل مسكن يتكون من 5 غرف نوم رئيسية ، اضافة الى مجلس وصالة عائلية كبيرة ، لافتا الى أنه تم تخصيص القطينة 1 و3 و 5 لمشاريع برنامج اسكان الشارقة وتم تسوية الاراضي ، كما سنبدأ المشروع في القطينة ( 1 ) ومن ثم تتبعه القطينة ( 3 ) ب 450 مسكنا والقطينة ( 5 )، ولاحقا منطقة الزبير ( 8 ) ب 628 مسكنا .

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