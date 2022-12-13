مركز بحوث هيئة كهرباء ومياه دبي يعرّف بأبرز مشاريعه التطويرية

المصدر: البيان

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نظم مركز البحوث والتطویر التابع لھیئة كھرباء ومیاه دبي 3 جلسات تخصصیة معمّقة خلال العام الجاري ضمن سلسلة "البحوث في دائرة الضوء"، قدمھا مجموعة من الباحثین في المركز. وتھدف السلسلة إلى التعریف بأبرز مشاریع البحوث والتطویر وأحدث الأبحاث التطبیقیة التي یجریھا المركز في إطار جھوده للمساهمة في تعزیز العملیات التشغیلیة للمؤسسات الخدماتیة حول العالم، وضمان بقاء الھیئة وبيئة عملها في الطلیعة لتقدیم خدمات ذات مستوى عالمي بتكلفة فعاّلة.

وبمشاركة مجموعة كبيرة من موظفي الهيئة، سلطت الجلسات التخصصية الضوء على باقة من مشاريع المركز ومنها "أدوات المحاكاة ذات المصادر المفتوحة لتحسين المحاكاة المشتركة وتسهيل التعاون بين قطاعي النقل والتوزيع"، "مشروع محطة الطاقة الافتراضية التجريبي"، "مزايا وحدات الطور متناهية الصغر".

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يدعم المركز مبادرة دبي 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات. ويثري المركز المجتمع العلمي بالبحوث العلمية المتخصصة، وينشر المعارف، ويطور قدرات الباحثين، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، والمياه وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات في هذه القطاعات."

وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل إيجابية محفزة على الابتكار، وتزويد موظفيها بالأدوات اللازمة التي تتيح لهم مواكبة أحدث المستجدات والتغييرات المتسارعة، ليكونوا شركاء فعالين في استشراف وصنع المستقبل، بما يضمن مواصلة مسيرة تميز الهيئة على المستوى العالمي.

من جانبه، أشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن المركز يسهم في دفع عجلة الابتكار في مختلف مجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة، ودعم مساعيها للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة عند إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والنظيفة. ونشر المركز منذ إطلاقه حتى الآن 112 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة. وسجل المركز 6 براءات اختراع منذ إنشائه، ويجري العمل على براءات اختراع جديدة.

يشار إلى أن المركز نظم جلستين افتراضيتين ضمن سلسلة "البحوث في دائرة الضوء" خلال عام 2021 حول خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس- دي".

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