بلدية دبي تطلق حاضنة الأعمال والابتكار الجيومكانية «جيوهب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن إطلاق حاضنة الأعمال والابتكار الجيومكانية «جيوهب»، التي تُعد الحاضنة الجيومكانية الرسمية الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للبلدية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز حمدان للإبداع والابتكار، حيث ترتكز الحاضنة في وتكوينها على منظومتين أساسيتين في الإبداع والابتكار وهما منظومة ريادة الأعمال، ومنظومة البحث العلمي والتطوير الأكاديمي.

ويأتي ذلك التزاماً من البلدية بتقديم أرقى وأفضل الخدمات وفق المعايير العالمية المبتكرة في مختلف المجالات، وتماشياً مع توجه حكومة دبي نحو التحول الذكي بالكامل.

وأجرى وفد من المؤسسة ومركز حمدان للابتكار والإبداع زيارة ميدانية إلى مركز نظم المعلومات الجغرافية، وذلك للاطلاع على حاضنة «جيوهب»، للتأكد من مطابقتها لمعايير اعتماد الحاضنات.

وبيّن فريق عمل المركز للوفد الزائر أهداف الحاضنة وآلية الاشتراك والعمل بها، إضافة إلى عرض إنجازاتها من أبحاث ومشاريع ريادية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، والعمل البلدي والخدمات التي تقدمها، ومنها؛ توفير البيانات والخدمات الجيومكانية المطلوبة لتنفيذ المشاريع الابتكارية، والمساحات الإبداعية، والرخص والبرمجيات جيومكانية، فضلاً عن تخصيص عدد من الخبراء والاستشاريين لتوجيه ودعم أعضاء الحاضنة ورواد الأعمال لتنفيذ مشاريعهم بفاعلية، وعقد ورش تدريبية تهدف إلى الاستثمار في المشاريع والمبادرات الإبداعية الجيومكانية.

وتسعى الحاضنة إلى إنشاء نموذج عمل جديد يخلق توجهات تُثري الدور الريادي لبلدية دبي في احتضان أفضل الممارسات الإبداعية ودعم المشاريع الناشئة، وفتح فرص استثمارية للشركات الرائدة في العمل البلدي، إضافةً إلى استقطاب وتعزيز البحث والتطوير والابتكار الجيومكاني في إمارة دبي، خصوصاً وأنه جرى العمل على توطيد الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والشركات الاستثمارية لبناء شبكة تواصل فعّالة، بهدف خلق بيئة مستدامة للإبداع والابتكار بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لبلدية دبي.

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