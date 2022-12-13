سفيرنا يبحث التعاون مع وزير خارجية بنغلاديش

المصدر: دكا - وام

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التقى أبوالكلام عبدالمؤمن، وزير الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، عبدالله علي الحمودي، سفير الدولة لدى بنغلاديش، وبحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق ومجالات التعاون بين البلدين، وسبل توطيد التعاون التجاري والاقتصادي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه الإمارات في عام 2023 بمدينة إكسبو دبي.

كما تطرق الحديث بين عبدالمؤمن والحمودي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في كل القطاعات لتعزيز علاقات التعاون وتحقيق الازدهار.

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