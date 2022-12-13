«أوقاف دبي» تنال شهادة «لييد» الذهبية من «الأمريكي للأبنية الخضراء»

المصدر: دبي - البيان

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نالت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي شهادة الريادة في الطاقة والتصميم «لييد» من الفئة الذهبية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، وذلك عن المبنى الرئيسي الجديد للمؤسسة في منطقة القرهود، وتمثل الشهادة إنجازاً بارزاً على مستوى الاستدامة، كما تعكس رؤية حكومة دبي في ترشيد استهلاك الطاقة.

وتعد شهادة «LEED»، التي يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء «USGBC» أحد المعايير العالمية المتبعة في قطاع المباني الخضراء، التي تقيم مدى تماشي المباني مع متطلبات الاستدامة البيئية، وتم تصميم مبنى المؤسسة الحاصل على الجائزة، بحيث يؤدي اتجاهه والنظم الكهروميكانيكية ذات الكفاءة العالية إلى تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 29% مقارنة بالمعيار العالمي الأساسي لمعدلات استهلاك الطاقة، ويراعي تصميم المبنى الجديد استغلال المساحات الداخلية لتطوير بيئة العمل وتعزيز التفاعل والتواصل بين الموظفين.

وأعرب عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن فخره بحصول المؤسسة على الجائزة الذهبية للريادة والتصميم، مؤكداً أن هذا التتويج يأتي نتيجة لجهود المؤسسة في تبني استراتيجيات الاستدامة، واستخدام أحدث التقنيات المصممة.

من جانبه قال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة: إن المبنى الجديد يعكس رؤية الاستدامة الطموحة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وأكد المطوع أن المؤسسة تحرص على الالتزام باستراتيجية الاستدامة في مشروعاتها الوقفية، والاستفادة من الموارد الطبيعية بكفاءة لتحقيق متطلبات السلامة.

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