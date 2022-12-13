233 طلب مشاركة في الأعراس الجماعية 2022

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تلقت وزارة تنمية المجتمع 233 طلب مشاركة في الأعراس الجماعية التي تنظمها 2022، فيما تلقت العام الماضي 256 طلباً.

وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا النوع من الأعراس إلى خفض تكاليف الزواج والمساهمة بشكل فاعل في تزويج أعداد من الشباب إلى أعداد مماثلة من الشابات، إضافة إلى سعي الوزارة الدؤوب نحو تشجيع زواج المواطنين من مواطنات لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة، وهو ما تؤكده الأعراس الجماعية دائماً.

ويشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون مقدم الطلب وزوجته من مواطني دولة الإمارات، ولا تنطبق عليه شروط وضوابط الحصول على منحة الزواج، ولم يسبق له المشاركة في حفل زفاف جماعي، علاوة على شرط عدم الدخول بالزوجة عند المشاركة بالعرس الجماعي، فيما يتطلب من الراغب في الاستفادة من الخدمة بطاقة هوية لكلا الزوجين، ونسخة من عقد الزواج الصادر من المحكمة المختصة، ونسخة من خلاصة القيد تتضمن اسم الزوج والزوجة، وشهادة راتب تفصيلية للزوج تتضمن جميع العلاوات.

توعية

يذكر أن الوزارة تنفذ بشكل سنوي برنامج «إعداد» الموجّه للشباب المواطنين، والذي تقوم على تنفيذه إدارة منح الزواج في إطار البرامج والخدمات التوعوية والتأهيلية التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء أسر مستقرة ومتماسكة.

ويشمل برنامج محاضرات «إعداد» 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي: العلاقات الأسرية، التوافق في الحياة الزوجية، التخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، التحديات الأسرية، ويتم تنفيذها وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع.

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