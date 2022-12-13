عقارات دبي تحقق مستويات تاريخية في 9 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهد القطاع العقاري في دبي منذ بداية العام الجاري مبيعات هي الأعلى في تاريخه، وتجاوز أداء القطاع على كل المستويات جميع التوقعات المتفائلة، ويأتي ذلك في ظل ارتقاء دبي المتواصل بجاذبيتها العالمية كوجهة جاذبة للسكن والعمل والاستثمار بفضل مقوماتها المتكاملة ونمط الحياة العصري والخدمات الاستثنائية التي تقدمها للسكان والزوار ولمجتمع الأعمال.

وبرز قطاع العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في مقدمة المستفيدين من تنامي جاذبية دبي على الساحة الدولية، حيث باتت وجهة أساسية للسكن والاستثمار لدى شريحة واسعة من أثرياء العالم، وتم تسجيل أكبر صفقات لبيع الفلل والشقق الفارهة منذ بداية العالم الجاري بالتزامن مع تركيز المطورين على إطلاق مشاريع نوعية تلبي متطلبات شريحة الأغنياء.

وتفوقت مبيعات عقارات دبي خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري على ما تم تحقيقه خلال 2021 بأكمله، حيث تم خلال الفترة من يناير لغاية نهاية ديسمبر 2022 تسجيل 68256 صفقة بيع للعقارات بقيمة 183.4 مليار درهم، مقارنة بـ 60232 صفقة بقيمة 149 مليار درهم خلال العام الماضي بأكمله، بزيادة قدرها 23 %.

وتم خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري تسجيل صفقات بيع لـ 48446 وحدة سكنية و6911 مبنى و12899 قطعة أرض، وسجلت العقارات على الخريطة 29191 صفقة بيع بقيمة 58.8 مليار درهم فيما شهدت العقارات الجاهزة 39065 صفقة بيع بقيمة 124.6 مليار درهم.

وحفزت حالة الازدهار الواسعة التي تشهدها سوق العقارات في دبي إطلاق المشاريع الجديدة لمواكبة الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين والاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 انطلاق أعمال البناء في 86 مشروعاً عقارياً بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليار درهم، وتضم المشاريع 28599 وحدة تشمل 16796 شقة ووحدة تجارية، بالإضافة إلى 11803 فلل، لتتفوق بذلك حركة المشاريع الإنشائية الجديدة منذ يناير لغاية سبتمبر من العام الجاري على ما تم تحقيق خلال عام كامل في كل من 2021 و2020.

وفي حين شهدت دبي خلال أول تسعة أشهر من 2021 إطلاق إنشاءات 47 مشروعاً بقيمة 8.1 مليارات درهم تضم 11285 وحدة عقارية تشمل 8499 وحدة من الشقق والوحدات التجارية، بالإضافة إلى 2786 فيلا، سجل العام الماضي بأكمله بدء أعمال البناء في 72 مشروعاً بتكلفة 13.5 مليار درهم تتضمن 18539 وحدة تشمل 12323 شقة ووحدة تجارية و6216 فيلا. وخلال الفترة نفسها من 2020، تم تسجيل انطلاق البناء في 11 مشروعاً بقيمة 2.9 مليار درهم تتضمن 11810 وحدات عقارية تشمل 9006 شقق ووحدات تجارية و2804 فلل، فيما تم خلال العام بأكمله بدء الإنشاءات في 21 مشروعاً بقيمة 3.8 مليارات درهم بـ 14153 وحدة عقارية.

وتشمل المشاريع، التي بدأت أعمال إنشائها رسمياً منذ يناير حتى نهاية سبتمبر، 41 مشروعاً لأبنية سكنية وأبراج متعددة الاستخدامات تتضمن 16796 شقة ووحدة تجارية بقيمة 8.6 مليارات درهم. كما شهدت الأشهر التسعة الأولى اكتمال عمليات البناء في 71 مشروعاً عقارياً.

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