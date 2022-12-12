«دفاع مدني دبي» تدرب أصحاب الهمم على التعامل مع الحرائق

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الحماية والسلامة بالدفاع المدني في دبي اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي فعالية طفلي يبتكر لأصحاب الهمم والتي جرت على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي لأصحاب الهمم، وتأتي الفعالية ضمن محاور المبادرة المجتمعية التي تدشنها الإدارة العامة بعنوان (لنمكنهم) بمناسبة يوم الإعاقة العالمي.

وتضمنت فاعلية طفلي يبتكر حضور عدد كبير من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المختلفة، حيث تم تدريبهم على عملية الإخلاء الآمنة إضافة إلى منحهم السعادة عبر إطلاق المسابقات والورش التعليمية، وعكست الأنشطة والفعاليات خطط وجهود الدفاع المدني بدبي في إلهام الأطفال والطلاب من أصحاب الهمم وتحفيزهم على الابتكار للمشاركة في مختلف القطاعات مما يرسخ جهود القيادة الرشيدة ضمن الأجندة الوطنية وسياسة تمكين ذوي الهمم في جميع المحاور والأنشطة.

وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي أن هذه الفاعليات تدخل ضمن أجندة وأولويات الدفاع المدني في ظل العمل على الهدف الرئيس وهو حماية الأرواح والممتلكات حيث يعتبر أصحاب الهمم من الفئات الهامة التي تحتاج إلى تعامل خاص في حالة وقوع أي حريق أو إنذار حريق وفي حالات الطوارئ إذ يحرص الدفاع المدني على تعزيز مبدأ الإخلاء الآمن.

ونوه العميد الفلاسي إلى أنه يجب تدريب كافة فئات المجتمع على التعامل مع معدات الحريق ومعرفة دلائل اللوحات الإرشادية الموجودة في المباني واتباع الإرشادات التي يقدمها رجال الدفاع المدني، وخاصة في ظل إصابة البعض بالتوتر الكبير نتيجة عدم إلمامهم الكافي ببعض المعلومات ونظراً لصعوبة الموقف.

وجاء ذلك بحضور العقيد مطران خليل درويش مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والمقدم الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعفاف جاسم المهيري مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وعائشة الدربي مديرة مركز دبي لأصحاب الهمم.

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