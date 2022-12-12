الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في ندوة إشراك البرلمانات في تنفيذ اتفاقية "سيداو"

المصدر: وام

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شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي ممثلة بسعادة ميرة سلطان السويدي وسعادة مروان عبيد المهيري عضوي المجلس، عضوي مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي، في ندوة "إشراك البرلمانات في تنفيذ اتفاقية "سيداو" للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

واستعرض عضوا المجلس في الندوة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة "سيداو" جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة، وأشارا إلى أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة والشباب، وتم رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50%"، انطلاقا من النهج الثابت لقيادة الدولة وإيمانها بالدور الهام للمرأة في التنمية والتطور والازدهار.

وأثنى المشاركون في الندوة - التي عقدت عن بعد - على مستوى التقدم الذي حققه دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة خاصة في العمل البرلماني، مؤكدين أن الإمارات تعد من بين أربع دول على مستوى العالم الأكثر تمثيلاً للنساء في البرلمان.

وناقشت الندوة دور البرلمانات في متابعة تطبيق الحكومات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال ترجمة الاتفاقية لقوانين وتشريعات تتضمن المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة وحقوقها.

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