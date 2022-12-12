بلدية مدينة أبوظبي تعيد فتح سوق البازار – مصفح أمام الجمهور

المصدر: وام

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إعادة فتح سوق البازار – مصفح أمام التجار والمتسوقين ، حيث يستقبل السوق الجمهور يومي السبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً.

تأتي هذه الخطوة بهدف تعزير التواصل المجتمعي، ودعم دور التواجد البلدي في إسعاد المجتمع، وتوفير مرفق تسويقي متطابق مع المعايير الصحية والبيئية وبما يحقق سلامة وصحة المجتمع .

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي، افتتحت في العام 2017 سوق بازار – مصفح في منطقة مصفح الصناعية، وذلك للحد من ظاهرة الباعة الجائلين في المنطقة، وتحويلها إلى سوق مرخص، يشمل الاشتراطات الصحية والرقابية.

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