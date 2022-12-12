خالد بن محمد بن زايد يحضر مراسم زفاف نجل الرئيس الإندونيسي

المصدر: وام

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم زفاف كايسانج بانجاريب، نجل فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والذي أقيم في مدينة سوراكارتا (سولو).

ونقل سموه تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا بمناسبة زفاف كايسانج بانجاريب - النجل الأصغر للرئيس - متمنياً له ولأسرته الكريمة دوام الصحة والعافية سائلاً المولى عز وجل أن يجعله زواجاً مباركاً سعيداً.

ورافق سموه خلال الزيارة.. كلّ من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وسعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية.

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