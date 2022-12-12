انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي في أبوظبي

المصدر: وام

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انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022 التي ينظمها معهد الابتكار التكنولوجي ذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد .

ويعد هذا الحدث العلمي الأول من نوعه الذي يجمع ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم لعرض مساهمات الذكاء الاصطناعي للبشرية .. بينما يناقش أيضًا مستقبل هذه التكنولوجيا.

ويتيح المؤتمر العالمي للخبراء المختصين في قطاع الذكاء الاصطناعي والعاملين فيه فرصة للتفاعل مع رواد الذكاء الاصطناعي واستكشاف التوجهات المستقبلية التي سيكون لها الأثر الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويهدف مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022، الذي يستمر يومين في أبوظبي، إلى المساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم اليوم.

وبوصفه النسخة الافتتاحية لما سيصبح حدثًا سنويًا عالميًا للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ستضم النسخة الحالية نخبة العقول العلمية في الذكاءالاصطناعي والعلوم المتقدمة لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ولعرض خبراتهم العلمية، حيث سيحللون الموضوعات ذات الأهمية في الذكاء الاصطناعي، مثل أسس نماذج الذكاء الاصطناعي المستدام ، والذكاء الاصطناعي الشامل ، ومساهمة الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمعات وتطبيقاته وغير ذلك الكثير.

وقال البروفيسور مروان دباح، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية التابع لمعهد الابتكارالتكنولوجي: "إن الذكاء الاصطناعي يغير حياتنا بوتيرة سريعة وهو مجال يتطلب المشاركة الفعالة لضمان الشمولية. كان الباحثون والعلماء فيما مضى يميلون إلى العمل بشكل منفرد، ولكن ثبت لنا الآن أن الطريق الوحيد الذي يمكننا من خلاله الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتمكين المجتمعات المستقبلية هو التعاون والجمع بين ما تعلمناه. ونأمل أن نحقق مثل هذه البداية من خلال تنظيم أول نسخة لمؤتمر أبو ظبي للذكاء الاصطناعي والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال".

من جهتها قالت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022، رئيسة وحدة الذكاء الاصطناعي في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية: "يواصل الذكاء الاصطناعي دفع حدود المعرفة والعلوم المتقدمة، إذ يؤدي تطبيقه على نطاق واسع إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاعات و التقنيات الناشئة. ومن المقرر أن يصبح مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي حدثًا سنويًا يضمّ ألمع العقول الذين غيروا ولهم إسهامات جذرية في تاريخ الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة لمناقشة استدامة مستقبل هذه التكنولوجيا وإسهامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والبشرية ".

وأضافت: "يهدف المؤتمر لأن يكون وسيلة لرسم الطريق والمرجع الأساسي لرواد الذكاء الاصطناعي من العلماء، والجهات المعنية المتخصصة على مستوى العالم لبناء علاقات تعاونية ذات منفعة متبادلة، ولتشكيل منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل البحث والعلوم المتقدمة والصناعة. وتتمتع دولة الإمارات الآن بالمكانة المتميزة والمقومات العالمية التي تؤهلها لقيادة الثورات التقنية والصناعية في مجال الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة. ويدعو مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022 جميع من تأثرت حياتهم بالذكاء الاصطناعي لحضور الجلسات والمساهمة فيها".

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