المستشفى الأمريكي في دبي يفتتح مركزاً جديداً متكاملاً لطب الأطفال

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يقدم المركز مجموعة شاملة من العلاجات عالمية المستوى، والرعاية المتخصصة لحديثي الولادة، والرضّع، والأطفال، والمراهقين في بيئة مصممة خصيصاً لتلائم العائلات.

يسرّ المستشفى الأمريكي في دبي أن يعلن عن افتتاح مركز جديد متخصص في طب الأطفال وهو "المركز الأمريكي لطب الأطفال" يقدم المركز، بقيادة نخبة من أطباء الأطفال الحاصلين على البورد من عدة دول غربية، مجموعةً من الخدمات العلاجية الأكثر تقدماً وشمولاً لحديثي الولادة، والرضّع، والأطفال، والمراهقين.

كما يقدم المركز الأمريكي لطب الأطفال، الذي يقع في الطابق الثاني من المبنى الرئيسي للمستشفى الأمريكي، خطة علاجية مخصصة لكل طفل على حدة حسب حالته واحتياجاته، وهو ما يضمن تلقي الطفل أفضل رعاية واهتمام في بيئة صديقة للأطفال تتمحور حول الأسرة.

ومن بين السمات الرئيسية التي تميز المركز الأمريكي لطب الأطفال تقديم التخصصات الفرعية للأطفال في مكان واحد، بما في ذلك طب الجهاز الهضمي، وأمراض القلب، وأمراض الكُلى، وطب الأعصاب، والطب الرئوي، والطب النفسي، والجراحة، وجراحات العظام، وأمراض الحساسية وإعادة التأهيل العصبي، بالإضافة إلى الرعاية العاجلة للأطفال، وطب الأطفال العام والصيدلية.

وعلاوة على ذلك، يضم المركز فريقاً متعدد التخصصات من المهنيين بما في ذلك الغدد الصماء للأطفال، وأمراض الدم /الأورام للأطفال، ومشاكل النطق لدى الأطفال، وعلم النفس، والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، لدعم جميع جوانب احتياجات الطفل، كما تتوفر أيضاً استشارات وعلاجات أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، وطب العيون للأطفال.

اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2023

المستشفى الأمريكي في دبي هو المؤسسة الطبية الخاصة الوحيدة التي تقدم مثل هذه الخدمات والمزايا الشاملة لطب الأطفال، فضلاً عن توفير وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة العناية المركزة من المستوى الثالث لحديثي الولادة، ويقود وحدات العناية المركزة هذه أربعة أطباء من أصحاب الخبرات والتدريب في عدة دول غربية في مجال العناية المركزة للأطفال، لضمان حصول الطفل على أعلى مستوى من الرعاية الطبية مهما كانت شدة المرض أو نوعه.

إن الخبرة العالمية التي يتمتع بها المستشفى الأميركي في دبي، فضلاً عن قيم الرعاية الأسرية ساهمت بأن يتطور مركز طب الأطفال ليكون مركزاً متكاملاً يشكل معلماً آخر على طريق المستشفى الأمريكي في التزامه بالتميز الطبي.

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