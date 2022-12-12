شخبوط بن نهيان يستقبل الأمين العام لرئاسة كوت ديفوار

المصدر: وام

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استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، عبد الرحمن سيسي الأمين العام لرئاسة جمهورية كوت ديفوار، والوفد المرافق له من مديرين تنفيذيين ورؤساء شركات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وفي مستهل اللقاء رحّب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بمعالي عبد الرحمن سيسي والوفد المرافق له، وأكد على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، أشاد الأمين العام لرئاسة جمهورية كوت ديفوار بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الصعد، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات كافة، ولا سيما في الخدمات اللوجستية والزراعة والطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين، ويرتقي بها إلى آفاق أوسع.

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