رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بصعود الفريق المغربي لنصف نهائي المونديال

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً أمس مع أخيه الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، هنأه خلاله والشعب المغربي الشقيق بصعود الفريق الوطني المغربي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

إنجاز

وأكد سموه، خلال الاتصال، أن هذا الإنجاز التاريخي الأول لفريق عربي بث أجواء الفرحة والبهجة، وأكد قدرة أبناء المغرب على المنافسة الحقيقية في البطولات الكبرى.

إشادة

وأشاد سموه بالأداء المتميز للفريق المغربي، وما أبدوه من عزيمة عالية وإصرار كبير على تحقيق الفوز، وما أظهروه من أخلاق رياضية رفيعة، متمنياً للفريق المغربي التوفيق في المشوار المتبقي من البطولة.

من جانبه أعرب الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته، وما عبّر عنه سموه من مشاعر أخوية تجاه المغرب وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من التقدم والنماء.

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