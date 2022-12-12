أحمد بن سعيد: نحن أمّة لا تقنع بما دون النجوم

المصدر: دبي- البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: نحن أمّة لا تقنع بما دون النجوم، وتحقق طموحاتها دائماً بالتصميم والعمل الجاد، وأضاف سموه: بلغنا ذروةً جديدةً بإطلاق «المستكشف راشد»، وهنأ سموه الإمارات، قيادةً وشعباً، ومركز محمد بن راشد للفضاء، على هذا الإنجاز التاريخي. جاء ذلك في تدوينة لسموه، أمس، على حسابه الرسمي في «تويتر»، قائلاً: «نحن أمّة لا تقنع بما دون النجوم، وتحقق طموحاتها دائماً بالتصميم والعمل الجاد.

اليوم بلغنا ذروةً جديدةً بإطلاق «المستكشف راشد»، أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.. تهانينا للإمارات الحبيبة، قيادةً وشعباً، ولمركز محمد بن راشد للفضاء، على هذا الإنجاز التاريخي، لأمتنا وللعالم أجمع».

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