أحمد بن محمد: أبارك لقيادة وشعب الإمارات إطلاق «راشد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، لقيادة وشعب الإمارات إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد»، وشكر سموه جهود مركز محمد بن راشد للفضاء، وتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة والمشاريع المقبلة، إذ دوّن سموه أمس على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر المستكشف راشد، أول مهمة عربية إلى سطح القمر.. ونشكر جهود مركز محمد بن راشد للفضاء وتمنياتنا لهم بالتوفيق في هذه المهمة والمشاريع المقبلة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز