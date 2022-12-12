حمدان بن محمد: هدفنا المقبل على بعد 384 ألف كيلو متر

المصدر: دبي-البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن هدفنا المقبل على بعد نحو 384 ألف كيلو متر، وأضاف سموه: نتطلع لبصمة عربية تحمل اسم راشد على سطح القمر، وشكر سموه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء على كل الجهود، وتمنى لهم التوفيق لرفع اسم الإمارات خفاقاً في فضاءات اللامستحيل.

جاء ذلك في تغريدة لسموه أمس على حسابه الرسمي في «تويتر»: «هدفنا المقبل … على بُعد نحو 384 ألف كيلو متر.

واليوم نتطلع لبصمة عربية تحمل اسم راشد على سطح القمر … شكراً لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء على كل الجهود، وتمنياتي لهم بالتوفيق لرفع اسم الإمارات خفاقاً في فضاءات اللامستحيل».

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