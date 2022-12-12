وزراء: إطلاق «راشد» يؤسس لمرحلة جديدة في استكشاف الفضاء

المصدر: متابعة- رحاب حلاوة

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أوضح وزراء أن إطلاق المستكشف راشد إضافة نوعية ويؤسس لمرحلة جديدة في استكشاف الفضاء، مباركين للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الإنجاز الاستثنائي في قطاع الفضاء.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن رحلة دولة الإمارات نحو الفضاء مستمرة لتحقيق طموحات قيادة ومجتمع دولة الإمارات، وبناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة والابتكار من خلال تأهيل وإعداد كوادر بشرية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً.

إشادة

وقال معالي عمر سلطان العلماء بمناسبة إطلاق المستكشف راشد أن المستحيل كلمة لا وجود لها في قاموس دولة الإمارات، وأن إطلاق المستكشف راشد يؤسس لبداية مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء، في نتاج لجهود نخبة من خيرة المهندسين الإماراتيين الذين يقودون هذه المهمة الاستثنائية لتكون دولة الإمارات الرابعة عالمياً والأولى عربياً في الهبوط على سطح القمر بإذن الله.وأشاد بالجهود الخلاقة لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وبنتاج عملهم الهادف لإثراء الدراسات والأبحاث وجمع البيانات لتطوير حلول تكنولوجية جديدة تواكب المستجدات العالمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المستكشف راشد يمثل إضافة نوعية لمسيرة الدولة ورحلتها نحو استكشاف الفضاء وتحقيق تطلعاتها بتعزيز الريادة في أبحاث الفضاء الهادفة لخير الإنسان والمجتمعات البشرية.

خطوة استثنائية

من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات تخطو خطوات واسعة واستثنائية في مضمار استكشاف الفضاء، وترسيخ مرحلة جديدة من المعرفة ضمن البرنامج الفضائي الذي انطلق سابقاً ليعانق المريخ، وذلك عبر الهبوط الناجح للمستكشف راشد على سطح القمر، وذلك لتعزيز مكانة الدولة على خارطة العالم في مجال علوم الفضاء، وإحداث أثر مميز في تعزيز المعرفة العالمية في هذا الحقل العلمي الحيوي.

وبارك للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات هذا الإنجاز المستحق، الذي يؤكد مجدداً وضوح الرؤية الوطنية والتطلعات المستقبلية الكبيرة، والطموح والإرادة في اعتلاء الصدارة، وأن تكون دولة الإمارات من الدول السباقة في ريادة المستقبل، ونقطة ارتكاز نحو البحث في المعرفة ونقلها للعالم وإضفاء أثر إيجابي في مسيرة البشرية وتقدمها معرفياً.

توجيهات

وأشاد معاليه بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها واهتمامها وحرصها على أن يكون للعرب دور محوري في استئناف مسارات الحضارة، وترك بصمة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه بجهود مركز محمد بن راشد للفضاء، وبهمة السواعد الوطنية، أثمر ذلك عن إنجاز علمي تكلل بالنجاح، ويسجل في صفحات التاريخ، كأول دولة عربية تصل إلى هذه المرحلة، وهذا مدعاة لنا للفخر، والثقة بأن القادم أفضل بوجود قيادة طموحة، تضع نصب عينيها أن المستحيل ليس إماراتياً.

نجاح

باركت معالي سارة الاميري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام للقيادة الرشيدة ولمركز محمد بن راشد للفضاء نجاح إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف الفضاء. وقالت عبر حسابها على «تويتر» نبارك لقيادتنا الرشيدة ولمركز محمد بن راشد للفضاء نجاح إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد» .. إنجاز جديد يضاف في تاريخ منطقتنا العربية في مجال الفضاء»

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