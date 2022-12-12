مكتوم بن محمد: الإمارات وطن اللامستحيل

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الإمارات تعبر محطة تاريخية جديدة في إنجازاتها الفضائية، بسواعد علمائها في مركز محمد بن راشد للفضاء، وتثبت بأنها وطن اللامستحيل، وبارك سموه لأصحاب السمو حكام الإمارات، وشعبها انطلاق «المستكشف راشد» إلى القمر، وكذلك بارك سموه للعرب بدء المهمة العربية الأولى لاستكشاف سطح القمر.

جاء ذلك في تغريدة لسموه أمس على حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها انطلاق «المستكشف راشد» إلى القمر. ونبارك للعرب بدء المهمة العربية الأولى لاستكشاف سطح القمر ونتمنى لها النجاح. الإمارات تعبر محطة تاريخية جديدة في إنجازاتها الفضائية، بسواعد علمائها في مركز محمد بن راشد للفضاء، وتثبت بأنها وطن اللامستحيل».

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