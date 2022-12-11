منى المري: دعم صناع المحتوى لخلق قصص ملهمة عن "وجهات دبي"

المصدر: وام

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اعتبرت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "وجهات دبي" من الحملات المميزة على مستوى المنطقة لما تمثله من فرصة للانتقال من المكاتب والأماكن المغلقة إلى الأماكن المفتوحة والاستمتاع بموسم الشتاء في كثير من المناطق، والفعاليات المتنوعة سواء الترفيهية أو الثقافية والرياضية التي تميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام .

وقالت سعادتها في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إطلاق حملة "وجهات دبي" اليوم بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي؛ إن ما يميز الدورة الثانية من "وجهات دبي"، هو مشاركة صناع المحتوى من كافة الجنسيات قصصهم ومحتواهم على مواقع السوشيال ميديا والتعارف فيما بينهم وحثهم على المزيد من الابتكار والمحتوي الإبداعي، الذي يستلهمون مضمونه من أرض دبي وبحرها وسمائها.

من جانبها، قالت شيماء السويدي مدير "براند دبي"، الجهة المسؤولة عن تنفيذ حملة وجهات دبي: إن المبادرة تسلط الضوء على الوجهات الفريدة في دبي، لإبرازها كأفضل مدينة للحياة على مستوى العالم، لافتة إلى أن الحكومة دأبت على مساعدة ودعم صناع المحتوى الذين يروجون عن وجهات دبي ونشر الأدلة الإرشادية وإبرازها للوصول بشكل أكبر للجمهور المستهدف.

كان "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قد أطلق اليوم حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي الثاني، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، لإبراز أهم المعالم السياحية وأهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام، سواء الترفيهية أو الثقافية وكذلك الرياضية والإبداعية، والتي تكسب دبي زخماً قوياً تسعى الحملة إلى إبرازه بصورة تؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم.

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